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Українські сноубордисти здобули 4 медалі на змаганнях FIS в Австрії

Олексій Мурзак — 24 березня 2025, 15:45
Українські сноубордисти здобули 4 медалі на змаганнях FIS в Австрії
Ski Federation of Ukraine

Українські сноубордисти здобули чотири медалі у паралельному слаломі на змаганнях FIS в Австрії.

Так, золоті медалі завоювали Елеонора Павлюк, Ірина Гордійчук та Нестор Білоус. Також у доробку Павлюк ще і бронзова нагорода.

Турнір відбувався впродовж двох днів.

Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (жінки), 22 березня

  1. Елеонора Павлюк (Україна) – 180 балів
  2. Джессіка Пічелкастнер (Австрія) – 144
  3. Франциска Дабрінгер (Австрія) – 108

Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (чоловіки), 23 березня

  1. Нестор Білоус (Україна) – 140
  2. Кім Хунгбін (Південна Корея) – 112
  3. Ніколя Мейссер (Швеййцаія) – 84

Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (жінки), 23 березня

  1. Ірина Гордійчук (Україна) – 200
  2. Джессіка Пічелкастнер (Австрія) – 160
  3. Елеонора Павлюк (Україна) – 120

Раніше повідомлялося, що українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (22 місце) та Михайло Харук (27 місце).

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