Українські сноубордисти здобули 4 медалі на змаганнях FIS в Австрії
Ski Federation of Ukraine
Українські сноубордисти здобули чотири медалі у паралельному слаломі на змаганнях FIS в Австрії.
Так, золоті медалі завоювали Елеонора Павлюк, Ірина Гордійчук та Нестор Білоус. Також у доробку Павлюк ще і бронзова нагорода.
Турнір відбувався впродовж двох днів.
Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (жінки), 22 березня
- Елеонора Павлюк (Україна) – 180 балів
- Джессіка Пічелкастнер (Австрія) – 144
- Франциска Дабрінгер (Австрія) – 108
Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (чоловіки), 23 березня
- Нестор Білоус (Україна) – 140
- Кім Хунгбін (Південна Корея) – 112
- Ніколя Мейссер (Швеййцаія) – 84
Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (жінки), 23 березня
- Ірина Гордійчук (Україна) – 200
- Джессіка Пічелкастнер (Австрія) – 160
- Елеонора Павлюк (Україна) – 120
Раніше повідомлялося, що українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі.
Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (22 місце) та Михайло Харук (27 місце).