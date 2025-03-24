Українські сноубордисти здобули 4 медалі на змаганнях FIS в Австрії

Українські сноубордисти здобули чотири медалі у паралельному слаломі на змаганнях FIS в Австрії.

Так, золоті медалі завоювали Елеонора Павлюк, Ірина Гордійчук та Нестор Білоус. Також у доробку Павлюк ще і бронзова нагорода.

Турнір відбувався впродовж двох днів.

Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (жінки), 22 березня

Елеонора Павлюк (Україна) – 180 балів Джессіка Пічелкастнер (Австрія) – 144 Франциска Дабрінгер (Австрія) – 108

Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (чоловіки), 23 березня

Нестор Білоус (Україна) – 140 Кім Хунгбін (Південна Корея) – 112 Ніколя Мейссер (Швеййцаія) – 84

Результати турніру зі сноуборду в паралельному слаломі (жінки), 23 березня

Ірина Гордійчук (Україна) – 200 Джессіка Пічелкастнер (Австрія) – 160 Елеонора Павлюк (Україна) – 120

Раніше повідомлялося, що українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (22 місце) та Михайло Харук (27 місце).