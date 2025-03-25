Гірські лижі. Гут-Бехрамі виграла фінал в гіганті, Бріньоне забрала Кубок світу
Лара Гут-Бехрамі
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Швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі виграла гігантський слалом на фіналі сезону в американському Сан Веллі (штат Айдахо).
Вона на 0,14 секунди випередила Федеріку Бріньоне, яка завоювала Малий кришталевий глобус у гіганті. Її головна суперниця, новозеландка Елін Робінсон, лідирувала перед стартом з перевагою в 5 балів, проте зійшла з дистанції на першій спробі.
Топ-3 у фінальному гіганті сезону замкнула шведка Сара Хектор.
Підсумкові результати:
Для Гут-Бехрамі це вже друга перемога на фіналі сезону в Сан Веллі. У неділю, 23 березня, вона виграла супергігант, забравши і Малий Кубок світу в цій дисципліні.
Сезон жіночого Кубку світу-2024/24 завершиться в четвер, 27 березня слаломом. Початок першої спроби – о 17:00 за київським часом.