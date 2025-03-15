Лижні гонки. Ньєнгет розгромив суперників у розділці

Норвезький лижник Мартін Льовстрьом Ньєнгет із розгромною перевагою в більш ніж 50 секунд виграв розділку на 20 км класикою на домашньому етапі Кубку світу в Осло. Для нього це п’ята в кар’єрі перемога на Кубку світу, три з них були здобуті в поточному сезоні.

Другий результат показав швед Вільям Поромя, топ-3 замкнув ще один норвежець, Сімен Хегстад Крюгер. Лідер загального заліку Кубку світу, Йоханнес Клебо, розділку в Осло провалив: лише 14 місце з відставанням у 2 хвилини та 3 секунди.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу розділку виграла Тереза Йохауг. Зіркова шведка Ебба Андерссон, яка фінішувала з третім результатом, отримала дискваліфікацію за порушення класичного стилю пересування. Це принесло подіум німкені Вікторії Карл.