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Лижні гонки. Ньєнгет розгромив суперників у розділці

Олег Дідух — 15 березня 2025, 16:54
Лижні гонки. Ньєнгет розгромив суперників у розділці
Мартін Льовстрьом Ньєнгет
instagram.com/martinyenget

Норвезький лижник Мартін Льовстрьом Ньєнгет із розгромною перевагою в більш ніж 50 секунд виграв розділку на 20 км класикою на домашньому етапі Кубку світу в Осло. Для нього це п’ята в кар’єрі перемога на Кубку світу, три з них були здобуті в поточному сезоні.

Другий результат показав швед Вільям Поромя, топ-3 замкнув ще один норвежець, Сімен Хегстад Крюгер. Лідер загального заліку Кубку світу, Йоханнес Клебо, розділку в Осло провалив: лише 14 місце з відставанням у 2 хвилини та 3 секунди.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу розділку виграла Тереза Йохауг. Зіркова шведка Ебба Андерссон, яка фінішувала з третім результатом, отримала дискваліфікацію за порушення класичного стилю пересування. Це принесло подіум німкені Вікторії Карл.

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