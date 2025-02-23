Погачар виграв велобагатоденку Тур ОАЕ-2025

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем багатоденки Світового туру Тур ОАЕ.

На заключному, сьомому етапі гонки спортсмени подолали 176 км з Аль Айна до гірського фінішу на підйомі Джебель Хафіт (10,9 км з середнім градієнтом 6,7%).

Маршрут 7 етапу Туру ОАЕ-2025 procyclingstats.com

Погачар виграв заключний етап та оформив перемогу в загальному заліку Туру ОАЕ. Окрім чинного чемпіона світу в груповій гонці, у топ-3 як на заключному етапі, так і в генеральній класифікації, піднялися італієць Джуліо Чікконе з команди Lidl Trek та іспанець Пельо Більбао з Bahrain Victorious.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік Туру ОАЕ:

Вчора, 22 лютого, спринтерський шостий етап виграв бельгієць Тім Мерлір з команди Soudal Quick Step.