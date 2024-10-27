Абраменко назвав причини завершення кар’єри
Олександр Абраменко
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Легендарний український лижний фристайліст Олександр Абраменко пояснив, чому вирішив завершити спортивну кар’єру.
Олімпійського чемпіона цитує Sport-express.ua.
"Причин цього рішення багато. На це вплинули і травми, і вік. Мені вже 36 років – доволі багато як для нашого виду спорту.
Тепер я – старший тренер збірної України. Вище за статусом головний тренер національної команди Енвер Аблаєв, який відповідає за всі види лижного фристайлу. А старші тренери вже йому допомагають", – заявив Абраменко.
Нагадаємо, Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики та срібним призером Ігор 2022 року в Пекіні. У 2019 році Олександр здобув срібло на чемпіонаті світу. Минулий зимовий сезон він пропустив.