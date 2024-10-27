Абраменко назвав причини завершення кар’єри

Легендарний український лижний фристайліст Олександр Абраменко пояснив, чому вирішив завершити спортивну кар’єру.

Олімпійського чемпіона цитує Sport-express.ua.

"Причин цього рішення багато. На це вплинули і травми, і вік. Мені вже 36 років – доволі багато як для нашого виду спорту.

Тепер я – старший тренер збірної України. Вище за статусом головний тренер національної команди Енвер Аблаєв, який відповідає за всі види лижного фристайлу. А старші тренери вже йому допомагають", – заявив Абраменко.