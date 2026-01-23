Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кітцбюелі

Олег Дідух — 23 січня 2026, 15:04
Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кітцбюелі
Марко Одерматт
Getty Images

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв супергігант на найпрестижнішому етапі чоловічого Кубку світу в австрійському Кітцбюелі. Для нього це сьома перемога у поточному сезоні.

Сьогодні лідер загального заліку Кубку світу на 0,03 секунди випередив свого партнера по збірній Швейцарії, Франьо Фон Алльмена. Топ-3 замкнув господар змагань, австрієць Рафаель Хаазер. Не вийшов на старт зірковий норвежець Александер Омодт Кілде, у якого проблеми зі спиною.

Підсумкові результати:

У суботу, 24 січня, у Кітцбюелі відбудеться чоловічий швидкісний спуск. Початок гонки – о 12:30 за київським часом.

Раніше Юлія Шайб виграла гігант на етапі жіночого Кубку світу в Кронплатці (Італія).

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж Франьо Фон Алльмен

Марко Одерматт

Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Венгені
Гірські лижні. Одерматт виграв гігант у Адельбодені
Гірські лижі. Фон Алльмен обіграв Одерматта у Валь Гардені
Гірські лижі. Забистран створив гучну сенсацію у Валь Гардені
Гірські лижі. Одерматт переміг у Валь Гардені, дебют українця Філяка

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік