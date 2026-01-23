Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кітцбюелі

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв супергігант на найпрестижнішому етапі чоловічого Кубку світу в австрійському Кітцбюелі. Для нього це сьома перемога у поточному сезоні.

Сьогодні лідер загального заліку Кубку світу на 0,03 секунди випередив свого партнера по збірній Швейцарії, Франьо Фон Алльмена. Топ-3 замкнув господар змагань, австрієць Рафаель Хаазер. Не вийшов на старт зірковий норвежець Александер Омодт Кілде, у якого проблеми зі спиною.

Підсумкові результати:

У суботу, 24 січня, у Кітцбюелі відбудеться чоловічий швидкісний спуск. Початок гонки – о 12:30 за київським часом.

Раніше Юлія Шайб виграла гігант на етапі жіночого Кубку світу в Кронплатці (Італія).