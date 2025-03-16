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Стрибки з трампліна. Марусяк – 26-й у Вікерсунді, Веллінгер виграв Raw Air

Олег Дідух — 16 березня 2025, 19:43
Стрибки з трампліна. Марусяк – 26-й у Вікерсунді, Веллінгер виграв Raw Air
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк зі стрибком на 194,5 метра посів 26 місце в польотному старті на етапі Кубку світу в норвезькому Вікерсунді, який закривав програму багатоденки Raw Air. Через важкі погодні умови кваліфікація була скасована, а основні змагання відбулися лише в одну спробу.

Інший представник України, Віталій Калініченко, стрибнув усього на 99 метрів і посів 51 місце з 52 учасників.

Перемогу на етапі завдяки стрибку на 247 метрів здобув словенець Домен Превц, який випередив німця Андреаса Веллінгера та японця Рьою Кобаясі. Веллінгер, який виграв учорашній старт, переміг у загальному заліку Raw Air.

Підсумкові результати:

Загальний залік Raw Air:

Наступний етап Кубку світу відбудеться 22 – 23 березня у фінському Лахті.

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