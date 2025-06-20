Марусяк: Біль досі мучить мене

Лідер збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Євген Марусяк зізнався, що наслідки травми, отриманої наприкінці минулого сезону, досі турбують його.

Спортсмена цитує Skijumping.pl.

"Не знаю, чи був старт у Планіці хорошою ідеєю. Наш штаб робив усе можливе, щоби я зміг виступити. Проте неприємний біль досі мучить мене. Підготовка до нового сезону триває, але нога постійно болить, і не знаю, коли перестане. Можу лише сподіватися, що незабаром це припиниться. Ще не знаю всіх наших планів, але, думаю, якщо здоров’я дозволить, то відстрибаю все літо на Літньому Гран-Прі", – заявив українець.

Нагадаємо, 22 березня Марусяк впав на приземленні на етапі Континентального кубку в Закопане та отримав розтягнення зв’язок гомілкостопа. Попри травму, 27-28 березня українець виступив на заключному етапі Кубку світу в Планіці.

Марусяк завершив сезон на 40 місці у загальному заліку Кубку світу з 76 очками в активі.