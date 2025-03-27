Стрибки з трампліна. Марусяк із травмою пройшов кваліфікацію в Планіці

Український стрибун Євген Марусяк пробився до основних змагань першого особистого турніру на заключному етапі Кубку світу в словенській Планіці. Він стрибнув на 205 метрів і показав у підсумку 30-й результат.

Інший представник України, Віталій Калініченко, у топ-40 пробитися не зумів: стрибок на 163 метри і 56 місце з 65 учасників у підсумку. Для нього цей сезон завершено: в суботу в Планіці відбудеться командний турнір, в неділю – фінальний особистий старт сезону, в якому виступають лише 30 кращих у загальному заліку Кубку світу.

Нагадаємо, Марусяк стрибає в Планіці з травмою. В результаті падіння на Континентальному кубку в Закопане 22 березня він отримав розтягнення зв’язок гомілкостопу. Участь українця в етапі в Планіці до останнього була під питанням.

Перемогу в кваліфікації здобув німець Андреас Веллінгер, який завдяки польоту на 227 метрів випередив своїх партнерів по команді – П’юса Пашке та Маркуса Айзенбіхлера.

Результати кваліфікації:

Основні змагання в Планіці відбудуться в п’ятницю, 28 березня. Початок – о 16:00 за київським часом.