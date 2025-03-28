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Марусяк встановив новий рекорд України в загальному заліку Кубку світу

Олег Дідух — 28 березня 2025, 18:21
Марусяк встановив новий рекорд України в загальному заліку Кубку світу
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк завершив свої виступи на Кубку світу-2024/25 на 40 місці в загальному заліку з 76 очками в активі. Це новий рекорд України на Кубку світу зі стрибків з трампліна.

Попередній рекорд також належав Марусяку: 45 місце з 57 очками в сезоні-2023/2024.

Сьогодні, 28 березня в особистому старті в Планіці Марусяк посів 35 місце, не пробившись у залікову зону. Для Євгена це був останній старт у поточному сезоні. У суботу, 29 березня в Планіці відбудеться командний турнір, у якому збірна України не виступить.

В неділю, 29 березня, відбудеться фінальний особистий старт сезону. Марусяк у нього не пробився: у цьому старті беруть участь лише 30 кращих у загальному заліку Кубку світу.

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