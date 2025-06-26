Зіркова гірськолижниця завершить кар’єру наступного року

Знаменита швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі завершить спортивну кар’єру навесні 2026 року, після олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє ESPN.

Після завершення кар’єри Гут-Бехрамі планує переїхати в Лондон, де проживає її чоловік, ексгравець збірної Швейцарії з футболу Валон Бехрамі. Він незабаром стане спортивним директором Вотфорда.

Лара Гут-Бехрамі – одна із найтитулованіших гірськолижниць сучасності. На Кубку світу вона дебютувала в сезоні-2008/09. Сумарно здобула 48 перемог і 100 разів піднімалася на подіум. У 2016 і 2024 роках перемагала в загальному заліку Кубку світу. У минулому сезоні Лара стала другою в генеральній класифікації.

У 2022 році Гут-Бехрамі завоювала золото Олімпіади в супергіганті. Роком раніше перемогла в супергіганті та гіганті на чемпіонаті світу в Кортіні д’Ампеццо. На тій же трасі будуть розіграні медалі Олімпіади 2026 року.

Вчора повідомлялося про те, що зіркова німецька лижниця Вікторія Карл провалила допінг-тест на кленбутерол.