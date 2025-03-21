Двоборство. Лампартер здобув другу перемогу в сезоні

Австрійський двоборець Йоханнес Лампартер виграв особистий Гундерсен на заключному етапі Кубку світу в фінському Лахті. Для нього це друга перемога в поточному сезоні.

На фініші Лампартер на 27,4 секунди випередив господаря змагань, фіна Ілкку Херолу. Топ-3 замкнув німець Юліан Шмід, четвертим став лідер загального заліку Кубку світу Вінценц Гайгер.

Зазначимо, що через складні вітрові умови ранкова стрибкова спроба була скасована. Для формування стартового протоколу гонки були використані результати контрольного тренування (Provisional Competition Round).

Збірна України етап у Лахті пропускає.

Підсумкові результати:

Кубок світу-2024/25 з двоборства завершиться у суботу, 22 березня, ще одним особистим Гундерсеном. Початок стрибків – о 12:40 за київським часом.