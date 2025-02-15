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Стрибки з трампліна. Кобаясі здобув першу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 15 лютого 2025, 10:52
Стрибки з трампліна. Кобаясі здобув першу перемогу в сезоні
Рьою Кобаясі
Skijumping.pl

Японський стрибун Рьою Кобаясі виграв перший особистий старт на домашньому етапі Кубку світу в Саппоро. Для зіркового японця це перша перемога в поточному сезоні.

Кобаясі на 19,7 бала випередив австрійця Яна Хьорля. Топ-3 замкнув словенець Домен Превц. Лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, фінішував четвертим, програвши Превцу всього 0,1 бала.

Збірна України етап Кубку світу в Саппоро пропускає. Євген Марусяк і Віталій Калініченко у словенській Планіці готуються до чемпіонату світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Підсумкові результати:

У неділю, 16 лютого, у Саппоро відбудеться ще один особистий старт. Кваліфікація розпочнеться о 2:30 за київським часом, основні змагання – о 4:00.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Ян Хьорль Рьою Кобаясі Домен Превц

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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