Стрибки з трампліна. Кобаясі здобув першу перемогу в сезоні

Японський стрибун Рьою Кобаясі виграв перший особистий старт на домашньому етапі Кубку світу в Саппоро. Для зіркового японця це перша перемога в поточному сезоні.

Кобаясі на 19,7 бала випередив австрійця Яна Хьорля. Топ-3 замкнув словенець Домен Превц. Лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, фінішував четвертим, програвши Превцу всього 0,1 бала.

Збірна України етап Кубку світу в Саппоро пропускає. Євген Марусяк і Віталій Калініченко у словенській Планіці готуються до чемпіонату світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Підсумкові результати:

У неділю, 16 лютого, у Саппоро відбудеться ще один особистий старт. Кваліфікація розпочнеться о 2:30 за київським часом, основні змагання – о 4:00.