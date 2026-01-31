Українська правда
Олександр Булава — 31 січня 2026, 16:31
Данча виступила на останньому етапі Кубку світу перед Олімпійськими іграми
Лідерка збірної України зі сноубордингу Аннамарі Данча стала 13-ю у раунді на вибування на етапі Кубку світу у словенській Роглі.

35-річна українка завершила кваліфікацію на 13-й позиції та змогла вийти у топ-16. У першому заїзді 1/8 фіналу Данча не змогла нічого протиставити італійці Жасмін Коратті, яка виграла заїзд на 0,6 секунди.

У заїзді, який вирішував місце українки на етапі, вона випередила словенку Глорію Котнік, яка вилетіла за межі траси. Тож у підсумку Аннамарі посіла підсумкове 13-те місце.

Нагадаємо, Данча є срібною призеркою чемпіонату світу 2019 року зі сноуборду в паралельному слаломі та учасниця чотирьох Олімпіад. Цього сезону спортсменка здобула особистий рекорд на змаганнях Кубку світу і також найкращий результат в історії українського сноубордингу в паралельних дисциплінах.

