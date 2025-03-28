Стрибки з трампліна. Марусяк завершив сезон 35-м місцем у Планіці

Український стрибун Євген Марусяк не зумів набрати очок у першому особистому старті на заключному етапі Кубку світу в словенській Планіці. Він стрибнув на 190 метрів і посів у підсумку 35 місце, не пройшовши у другу спробу.

Для Марусяка це був останній старт у поточному сезоні. Завтра у Планіці відбудуться командні змагання, в неділю – фінал сезону, в якому виступлять лише 30 кращих у загальному заліку Кубку світу. Марусяк посідає в генеральній класифікації 38-му позицію.

Нагадаємо, 25-річний українець виступав у Планіці з розтягненням зв’язок гомілкостопа, яке він отримав минулого тижня на Континентальному кубку в Закопане. Вчора в кваліфікації він показав 30-й результат.

Виграв першу спробу словенець Анже Ланішек, який випередив партнера по команді Домена Превца та японця Рьою Кобаясі.

Результати першої спроби: