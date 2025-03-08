Гірські лижі. Бріньоне виграла гігант в Оре

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне впевнено виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в шведському Оре. Для неї це дев’ята перемога на Кубку світу в поточному сезоні.

Бріньоне на 1,36 секунди випередила найближчого переслідувача, новозеландку Еліс Робінсон. Топ-3 замкнула албанка Лара Кольтурі.

Італійка Соф’я Годжа, яка йшла другою після другої спроби, в другому раунді зійшла з дистанції. Зіркова американка Мікаела Шиффрін не дісталася фінішу першої спроби.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий швидкісний спуск у норвезькому Квітф’єллі виграв Франьо Фон Алльмен.

Етап жіночого Кубку світу в Оре завершиться в неділю, 9 березня, слаломом. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.