Марусяк летить у США, швидкісні гонки гірськолижного ЧС. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 8 лютого

17:00 | Лейк Плесід (США), HS 128, особистий турнір

Неділя, 9 лютого

00:00 | Лейк Плесід (США), HS 128, змішаний командний турнір

17:00 | Лейк Плесід (США), HS 128, особистий турнір

Кубок світу зі стрибкі з трампліна відправляється у двотижневе заокеанське турне. Першою зупинкою буде американський Лейк Плесід, який після цього прийме ще й стрибкові та двоборські змагання юніорського чемпіонату світу.

З 2004 до 2023 року США впродовж 19 років не приймали змагання Кубку світу зі стрибків з трампліна, проте Лейк Плесід у календарі закріпився і проводить старти серед найкращих стрибунів світу вже третій рік поспіль. Дана локація залишиться у розкладі Кубку світу і в майбутньому – щоправда, з наступного сезону її планують перенести з лютого на грудень.

І нічого дивного в тому, ще Лейк Плесід закріпився у календарі, немає. Завдяки польській діаспорі цей етап дає дуже хороші показники відвідуваності, а тут ще й ренесанс збірної США намітився: Тейт Франц, Ерік Белшоу та Кевін Бікнер вивели команду на небачений за останні 20 років рівень.

Skijumping.pl

Цього року в Лейк Плесіді змагатимуться не лише чоловіки, а й жінки. Як і у попередні два сезони, субота для чоловіків буде вкрай насиченою: відбудуться одразу два старти – особистий та командний. Щоправда, у 2023 і 2024 роках це були парні командні турніри (SuperTeam), а цього року пізно ввечері в суботу за європейським часом відбудеться мікст.

Виступить на етапі у Лейк Плесіді й збірна України, щоправда знову в укороченому складі. До США полетів тільки Євген Марусяк, у той час як Віталій Калініченко залишився у Європі та виступатиме у найближчий вікенд на Континентальному кубку в словенському Крані. Що стосується Марусяка, то для нього це буде дебют на трампліні у Лейк Плесіді.

Є вагомі кадрові зміни й у складі інших збірних. Наприклад, пропустить етап у Лейк Плесіді ранній лідер Кубку світу П’юс Пашке. Він залишився у Європі та намагатиметься вибратися з кризи, у яку потрапив у січні. У складі збірної Німеччини його замінить Штефан Ляйє.

У кризі перебуває не лише Пашке, а й уся збірна Німеччини. Втім, на тижні керівник стрибкового відділення Німецького лижного союзу Хорст Хюттель в інтерв’ю німецьким ЗМІ заявив, що можливе звільнення головного тренера команди Штефана Хорнгахера навіть не обговорюється. Хтозна чи це дійсно так, проте розмови про зміну наставника команди в розпал сезону дійсно могли би нашкодити Бундестіму.

Є одна зміна й у складі збірної Словенії. Пропустить етап у Лейк Плесіді скандальний Тімі Зайц, який також вирішив присвятити час додатковим тренуванням. Його повернення на Кубок світу планується на наступному етапі в Саппоро, який стане останнім перед чемпіонатом світу в Тронхеймі. На відміну від Пашке, таке рішення Зайца не продиктоване глибоким спадом форми: ще на позаминулому етапі в Оберстдорфі Тімі здобув перемогу.

У складі збірної Словенії його замінить дебютант Кубку світу Жига Янчар. 19-річний спортсмен останнім часом виступав на Альпійському кубку, рівень якого дуже далекий від елітного. Тому очікувати подвигів він 19-річного тінейджера не варто. Хоча не чекали їх і від Рока Облака, який, тим не менше, минулого тижня у Віллінгені здобув свої перші в кар’єрі очки на Кубку світу.

Гірські лижі

Старти тижня:

П'ятниця, 7 лютого

12:30 | Чемпіонат світу-2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія), супергігант, чоловіки

Субота, 8 лютого

12:30 | Чемпіонат світу-2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія), швидкісний спуск, жінки

Неділя, 9 лютого

12:30 | Чемпіонат світу-2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія), швидкісний спуск, чоловіки

У гірськолижників уже у самому розпалі чемпіонат світу в Заальбах-Хінтерглеммі, де уже розіграні два комплекти нагород. Відкривали програму чемпіонату командні змагання, які відбулися у вівторок, 4 лютого. Втім, враховуючи склади команд, цю дисципліну досі ніхто всерйоз не сприймає, не зважаючи на те, що вона проводиться на чемпіонатах світу ось уже 20 років. Золото у ній завоювала збірна Італії. На шляху до перемоги "Скуадра адзурра" в 1/8 фіналу обіграла Україну, для якої це був перший в історії виступ у командних змаганнях на мундіалях.

Ну а у четвер відбувся жіночий супергігант, який приніс перше золото господарям, збірній Австрії – перемогла Стефані Венір. Чемпіонати світу часто дарують нам сенсаційних переможців, Венір також не входила до трійки чи навіть п’ятірки топ-фаворитів, проте назвати її ноунеймом чи випадковим чемпіоном язик не повернеться. Все ж, йдеться про спортсменку, яка стартувала у найсильнішій за рейтингом групі, на рахунку якої вже є 3 перемоги (зокрема, 2 – у минулому сезоні) та 12 подіумів на Кубку світу, а також срібло в швидкісному спуску на чемпіонаті світу далекого вже 2017 року в Санкт-Моріці.

Венір всього на 0,1 секунди випередила одного із головних фаворитів, Федеріку Бріньоне. Інша італійська суперзірка, Соф’я Годжа, замкнула топ-5. В середині траси вона допустила невеличку помарку. Не можна сказати, що вона вартувала уродженці Бергамо перемоги, проте місця на подіумі – цілком, враховуючи, що третьому місцю вона програла всього 0,06 секунди.

Так чи інакше, Соф’я залишається до певної міри невдахою чемпіонатів світу – її послужний список із всього одно срібла та однієї бронзи помітно не дотягує до її статусу найкращої швидкіснички свого покоління. Шанс реабілітуватися у Годжі буде у суботньому швидкісному спуску. Сенсаційна чемпіонка світу в супергіганті дворічної давнини, Марта Бассіно, захист свого титулу провалила – лише 16 місце.

Бронзові медалі розділили одразу дві спортсменки – Лорен Масуга та Кайса Вікхофф Лі, які показали одинакові результати. Для американки, одного із головних відкриттів нинішнього сезону, це перша в кар’єрі медаль на чемпіонатах світу, а ось норвежка бере бронзу супергіганту на другому мундіалі поспіль. Що цікаво, обидва рази третє місце вона розділила. Два роки тому ідентичний із Лі результат показала Корнелія Хюттер, яка цього разу лише замкнула топ-10.

Ще одна топ-фаворитка, Лара Гут-Бехрамі, також зазнала невдачі – лише восьме місце. Швейцарка і так йшла не за призовим графіком, а в середині дистанції ще й зачепила прапорець плечем, що призвело до уповільнення та втрати оптимальної траєкторії. Невдачі зазнала вся збірна Швейцарії – Гут-Бехрамі зі своїм восьмим місцем стала найкращою в команді. Корінн Сутер стала лише 14-ю.

x.com/fisalpine

Тривалий час претендувала навіть на перемогу Естер Ледецка. Проте розстановка воріт на нижній частині траси була дуже закритою та технічно складною, і там чешка втратила всі шанси не лише на золото, а й на будь-яку медаль: сьоме підсумкове місце.

Ліндсі Вонн напередодні старту чемпіонату світу захворіла, і, очевидно, вийшла на старт гонки не в оптимальних кондиціях. Результат закономірний – схід уже на верхній половині траси. Як і Гут-Бехрамі, легендарна американка зачепилася плечем за прапорець, при чому, значно сильніше та болісніше. Ліндсі після сходу тривалий час трималася за плече – не виключено, що вона отримала якесь пошкодження.

Ну а в п’ятницю відбудеться чоловічий супергігант. Головною інтригою було питання участі Вінсента Кріхмайра, який пошкодив зв’язки коліна у січні на етапі у Венгені. Схоже, лідер збірної Австрії відновитися встиг, і у першому тренуванні швидкісного спуску показав другий результат, після цього не вийшовши на старт другого контрольного тренування у четвер. Стартлист чоловічого супергіганту на момент написання цих рядків ще не був опублікований.

Двоборство

Старти тижня:

П'ятниця, 7 лютого

15:45/19:00 | Отпея (Естонія), масстарт, 10 км/HS 97

Субота, 8 лютого

11:15/15:10 | Отпея (Естонія),Гундерсен, HS 97/10 км

Неділя, 9 лютого

11:15/15:10 | Отпея (Естонія),компакт, HS 97/7,5 км

Кубок світу з лижного двоборства відправляється на етап у естонському Отепя, в якому візьме участь і зірна України в звичному складі – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець. Для Шумбарця етап у Отепя може стати останнім шансом у поточному сезоні поборотися за очки.

Мова йде про п’ятничний масстарт, який буде останнім змаганням у такому форматі на Кубку світу в нинішній зимовій кампанії. Для двоборця з таким явним ухилом у бік стрибків і такою слабкою гонкою масстарти взагалі є чи не єдиним форматом, який дозволяє помріяти про очки. А тим більше, коли мова йде про етап Отепя, який відомий своєю дуже простою за рельєфом трасою. У Шумбарця є шанс не програти занадто багато в гонці та відіграти чимало позицій в стрибковій спробі після цього.