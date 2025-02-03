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Екслідер Кубку світу пропустить наступний етап у Лейк Плесіді

Олег Дідух — 3 лютого 2025, 12:58
Екслідер Кубку світу пропустить наступний етап у Лейк Плесіді
П'юс Пашке
Skijumping.pl

Відомий німецький стрибун з трампліна П’юс Пашке пропустить наступний етап Кубку світу в американському Лейк Плесіді.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Нагадаємо, Пашке блискуче розпочав поточний сезон, вигравши 5 із перших 8 стартів на Кубку світу та тривалий час лідирував у загальному заліку. Проте в останніх 6 стартах він жодного разу не потрапив навіть у топ-15, і саме через слабку форму вирішив зробити паузу в своїх виступах.

Наразі Пашке посідає четверте місце в загальному заліку Кубку світу з 875 очками в активі. Його місце в складі збірної Німеччини на етап у Лейк Плесіді займе Штефан Ляйє. Окрім нього, Бундестім у США представлятимуть Андреас Веллінгер, Філіпп Раймунд, Карл Гайгер і Фелікс Хоффманн.

Раніше повідомлялося про те, що етап у Лейк Плесіді пропустить Віталій Калініченко.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна П'юс Пашке

П'юс Пашке

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