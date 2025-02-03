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Український стрибун пропустить наступний етап Кубку світу

Олег Дідух — 3 лютого 2025, 12:45
Український стрибун пропустить наступний етап Кубку світу
Віталій Калініченко
Skijumping.pl

Український стрибун Віталій Калініченко пропустить наступний етап Кубку світу в американському Лейк Плесід.

Про це повідомляє Skijumping.ua.

За їхньою інформацією, найближчого вікенду він виступатиме у словенському Крані на етапі Континентального кубка – другого дивізіону світових стрибків.

А лідер збірної України, Євген Марусяк, продовжить виступи на Кубку світу, який відправляється за океан – у американський Лейк Плесід. Етап у США відбудеться 7 – 9 лютого. У попередні два сезони збірна України на етапі у Лейк Плесіді не була представлена.

Нагадаємо, Калініченко в поточному сезоні уже виступав на Континентальному кубку в австрійському Бішофсхофені 18-19 січня, посівши 38 і 45 місця. На Кубку світу Віталій у поточному сезоні не набрав жодного очка.

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