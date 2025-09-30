Українська правда
Українець Лавренюк претендує на звання найкращого молодого спортсмена Європи

Олексій Мурзак — 30 вересня 2025, 15:58
Український скелетоніст Ярослав Лавренюк претендує на звання найкращого молодого спортсмена Європи 2025 року у зимових видах спорту.

Про це повідомляє НОК України.

Окрім українця, серед претендентів на звання найкращого молодого спортсмена Європи:

  • Унай Лопес Соуза (Іспанія) – сноубординг;
  • Фінн Соннекальб (Німеччина) – ковзанярський спорт;
  • Флора Табанеллі (Італія) – фрістайл;
  • Малена Замфірова (Болгарія) – сноубординг.

Ім’я переможця буде названо 3 жовтня в межах 45-го Семінару ЄОК на Мальті. Переможця визначать за підсумками голосування Національних олімпійських комітетів Європи.

Цього року 17-річний Лавренюк увійшов в історію, виборовши перше для України золото чемпіонату світу U-20 зі скелетону. Раніше спортсмен став бронзовим призером чемпіонату Європи U-23, а також здобув срібло Юнацьких Олімпійських Ігор в Канвондо-2024.

Скелетоніст дебютував на Кубку світу у віці 16 років і вже вважається однією з головних надій України у зимових видах спорту.

