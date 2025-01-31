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17-річний Лавренюк виграв бронзу чемпіонату Європи серед юніорів

Микола Дендак — 31 січня 2025, 15:48
17-річний Лавренюк виграв бронзу чемпіонату Європи серед юніорів
Ярослав Лавренюк
sk1.tv

17-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк виграв бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів, що проходив у латвійській Сігулді.

Атлет із Житомира змагався у віковій категорії до 20 років і показав час 1:42.82. Золото і срібло здобули місцеві спортсмени Емілс Ідріксонс (1:41.12) та Давіс Валдовскіс (1:41.86).

Також в турнірі брав участь ще один український спортсмен Владислав Клименко. Він фінішував з п’ятим з результатом (1:43.47).

Чемпіонат Європи зі скелетону серед юніорів U-20

31 січня, Сігулда (Латвія)

  1. Емілс Ідріксонс (Латвія) – 1:41.12
  2. Давіс Валдовскіс (Латвія) – 1:41.86
  3. Ярослав Лавренюк (Україна) – 1:42.82

...

5. Владислав Клименко (Україна) – 1:43.47

Напередодні Лавренюк виграв золоту медаль на чемпіонаті світу серед юніорів. Що цікаво, минулого року він став бронзовим призером у цій же категорії (U-20).

Скелетон Чемпіонат Європи Ярослав Лавренюк

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