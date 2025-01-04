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Гераскевич – про повторення рекорду: Хочеться вірити, що це лише початок

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 14:24
Гераскевич – про повторення рекорду: Хочеться вірити, що це лише початок
Владислав Герскевич
Instagram Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич, який посів четверте місце на Кубку світу зі скелетону, прокоментував повторення особистого та національного рекорду України.

Слова 25-річного українця наводить Суспільне.

"Нарешті ми розуміємо, що не даремно пропустили новий рік, всі свята. Ми працюємо і раді, що закріплюємося у п'ятірці найкращих у світі.

Скелетон – новий вид спорту для України, і зараз можна побачити, що наша команда розростається, що ми вже другий сезон поспіль зупиняємося за крок від медалі.

Ми в топі найкращих спортсменів у світі. Звичайно, я пишаюся нашим результатом і роботою всієї команди. Хочеться вірити, що це лише початок, і ми наближаємося до наших найкращих результатів у кар'єрі", – заявив Гераскевич.

Нагадаємо, що в загальному заліку Кубку світу зі скелетону Владислав Гераскевич іде п'ятим, маючи на своєму рахунку 952 очки.

Наступний етап Кубку світу пройде у швейцарському Санкт-Мориці 10 січня. Сезон завершиться в американському Лейк-Плесіді у березні.

Владислав Гераскевич Скелетон Україна

Владислав Гераскевич

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