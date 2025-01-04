Гераскевич – про повторення рекорду: Хочеться вірити, що це лише початок

Владислав Гераскевич, який посів четверте місце на Кубку світу зі скелетону, прокоментував повторення особистого та національного рекорду України.

Слова 25-річного українця наводить Суспільне.

"Нарешті ми розуміємо, що не даремно пропустили новий рік, всі свята. Ми працюємо і раді, що закріплюємося у п'ятірці найкращих у світі.

Скелетон – новий вид спорту для України, і зараз можна побачити, що наша команда розростається, що ми вже другий сезон поспіль зупиняємося за крок від медалі.

Ми в топі найкращих спортсменів у світі. Звичайно, я пишаюся нашим результатом і роботою всієї команди. Хочеться вірити, що це лише початок, і ми наближаємося до наших найкращих результатів у кар'єрі", – заявив Гераскевич.