Гераскевич – про повторення рекорду: Хочеться вірити, що це лише початок
Владислав Гераскевич, який посів четверте місце на Кубку світу зі скелетону, прокоментував повторення особистого та національного рекорду України.
Слова 25-річного українця наводить Суспільне.
"Нарешті ми розуміємо, що не даремно пропустили новий рік, всі свята. Ми працюємо і раді, що закріплюємося у п'ятірці найкращих у світі.
Скелетон – новий вид спорту для України, і зараз можна побачити, що наша команда розростається, що ми вже другий сезон поспіль зупиняємося за крок від медалі.
Ми в топі найкращих спортсменів у світі. Звичайно, я пишаюся нашим результатом і роботою всієї команди. Хочеться вірити, що це лише початок, і ми наближаємося до наших найкращих результатів у кар'єрі", – заявив Гераскевич.
Нагадаємо, що в загальному заліку Кубку світу зі скелетону Владислав Гераскевич іде п'ятим, маючи на своєму рахунку 952 очки.
Наступний етап Кубку світу пройде у швейцарському Санкт-Мориці 10 січня. Сезон завершиться в американському Лейк-Плесіді у березні.