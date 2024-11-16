Гераскевич фінішував у топ-10 на першому етапі Кубку світу зі скелетону

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вдало розпочав новий сезон Кубку світу зі скелетону, який стартував у південнокорейському Пхьончхані. На першому старті українець посів 8 місце.

Після першої спроби Гераскевич йшов 13-м, проте у другому заїзді піднявся на п’ять позицій.

Ще один українець, 17-річний Ярослав Лавренюк, до другої спроби не пробився, показавши 26-й результат у першому заїзді. Сумарно на старт вийшли 34 спортсмени.

Підсумкові результати:

1. Крістофер Грьоттер (Німеччина) 1:46.32

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.15

3. Метт Вестон (Велика Британія) +0.43

...

8. Владислав Гераскевич +1.01

26. Ярослав Лавренюк 55.88 (одна спроба)

Для Гераскевича найкращим результатом у кар’єрі на Кубку світу є четверте місце на фіналі минулого сезону в американському Лейк Плейсіді. Також українець двічі фінішував шостим. Раніше Владислав назвав свої завдання на новий сезон.

Завтра, 17 листопада в Пхьончхані відбудеться ще один старт в рамках першого етапу Кубку світу, обидва представники України знову вийдуть на старт. Початок – о 13:00 за київським часом.