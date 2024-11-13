Гераскевич назвав завдання на наступний сезон

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що буде боротися за медалі Кубку світу в наступному сезоні.

Цитує Гераскевича Base of Ukrainian sports.

"Завдання на сезон? Для мене особисто це медалі Кубка світу. Для нашої команди це також тестування та покращення обладнання, а також покращення стартового розгону у Ярослава та у мене. Цей сезон уже є важливим для відбору на Олімпійські ігри 2026, тому метою є також збереження другої квоти на Кубок світу. Одне з важливих завдань цього сезону — це Чемпіонат світу у Лейк-Плейсіді. Хочеться, щоб наша команда підійшла до цього старту в оптимальній формі", – розповів спортсмен.

Також Гераскевич оцінив свій результат на чемпіонаті світу в Лейк Плейсіді, де він показав найкращий результат в історії України.

"Ми завжди ставимо перед собою найвищі цілі, і на подібних змаганнях викладаємося на всі 100%. Цей Чемпіонат світу не є винятком, і ми будемо старатися показати найкращі результати. Завершення минулого сезону було дійсно дуже позитивним, але в цьому сезоні нас попереду чекає багато роботи. У нашому спорті ми не маємо привілею жити минулими успіхами, адже технічна складова у скелетоні розвивається дуже швидко. Якщо надовго залишитись на місці, суперники дуже швидко опиняться в зоні недосяжності", – заявив Гераскевич.

Нагадаємо, минулого сезону Гераскевич посів 18-те місце у загальному заліку Кубку світу.