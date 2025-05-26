Це була некомпетентність: Гераскевич розкритикував Гутцайта через бойкот змагань з росіянами

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає помилкою рішення президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта бойкотувати змагання, до яких були допущені росіяни.

Його слова передає Спорт 24.

Натомість спортсмен пропонує проводити протести під час змагань.

"Я проти бойкоту, типу "ми не їдемо на змагання, сидимо вдома". Цей наратив, який просував Вадим Гутцайт, був абсолютною помилкою. Це була некомпетентність. Це тільки на шкоду було, і тоді ми дали досить хорошу відповідь, зібравши конференцію. Ми досить гарно обґрунтували, чому їх не треба допускати.

Наступного дня пан Гутцайт вирішив заявити про бойкот. Абсолютно неправильне рішення, до речі, яке було підписане паном Бідним. Рішення неефективне, воно ніяк не спрацювало. Чергова помилка від керівництва Мінмолодьспорту на той момент. Отже, це має бути не бойкот, а протести під час змагань. Це велика різниця", – сказав Гераскевич.

Російських скелетоністів відсторонили від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Проте нещодавно їх намагалися повернути. Розгляд цього питання вдалося перенести на вересень.

Нагадаємо, на початку березня Гераскевич став четвертим на чемпіонаті світу-2025. Раніше Гераскевич повторив особистий рекорд на Євро-2025, посівши 10 місце.

Також скелетоніст став сьомим у загальному заліку Кубку світу та виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи.