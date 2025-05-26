Гераскевич: В Україні система не змінюється, вона залишається дуже радянською та неефективною

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував українську систему спорту, заявивши що вона взагалі не змінюється, а залишається дуже радянською та неефективною.

Його слова передає Спорт 24.

"Такі результати – всупереч системі. У нас дуже погано працює система взагалі спорту й інституцій, які керують спортом. У нас підхід до спорту залишається радянським. Багато спирають на війну ще, але насправді це проблема вже багатьох років. Система не змінюється, не оновлюється. Хоч і є деякі покращення в роботі Міністерства спорту, але все одно вона залишається дуже радянською та неефективною.

Багато людей, які виконують абсолютно дурну роботу. І відсоток людей, які виконують щось ефективне, що допомагає спортсменам досягати результатів, чи навіть популяризувати спорт в Україні, дуже маленький. Дуже багато бюрократії. Зараз ми стикаємося з новими формами звітності, які є абсолютно абсурдними насправді", – сказав Гераскевич.

Також спортсмен розповів, що Національний олімпійський комітет України майже не пише про скелетон через особисті конфлікти.

"Якщо ми говоримо про НОК України, то про наш вид спорту майже не пишуть, бо є особисті конфлікти. І через особисті конфлікти НОК повністю оминає моє прізвище. Ну, насправді це дещо дріб’язково, і це показує також гарний приклад ставлення до галузі. Інституція, яка має розвивати олімпійський рух в Україні, але не робить це ефективно", – додав Владислав.

Нагадаємо, на початку березня Гераскевич став четвертим на чемпіонаті світу-2025. Раніше Гераскевич повторив особистий рекорд на Євро-2025, посівши 10 місце.

Також скелетоніст став сьомим у загальному заліку Кубку світу та виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи.