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Гераскевич: Намагання повернути росіян – серйозні, але нам вдалося перенести розгляд цього питання на вересень

Микола Дендак — 26 травня 2025, 16:50
Гераскевич: Намагання повернути росіян – серйозні, але нам вдалося перенести розгляд цього питання на вересень
Владислав Гераскевич
IBSF

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що росіян вже у березні намагалися повернути в скелетон, але розгляд цього питання вдалося перенести на вересень.

Його слова передає Спорт 24.

"Підіймалося питання щодо повернення росіян у "нейтральному" статусі. У нас був позачерговий конгрес в кінці березня, який відбувався в онлайн-режимі. Нашій невеличкій коаліції з декількох країн вдалося перенести розгляд цього питання на офлайн-конгрес, який буде у вересні.

Хоча намагання повернути росіян саме зараз вже були досить суттєві. Представник МОК Кіт Макконнел виступав з презентацією, де розповідав, як класно повернули росіян на Олімпіаді в Парижі, як вони вдало всі виступали, яка це була об’єднавча місія", – сказав Гераскевич.

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Також Владислав розповів, що деякі українські спортсмени на Олімпійських іграх в Парижі потрапили на фото разом з "нейтральними" спортсменами, що має негативний вплив у цьому питанні.

"На жаль, наші спортсмени на Іграх також були необережними. Президент МОК Томас Бах дуже часто виступав з лозунгом "Give peace a chance". З цим лозунгом вони фотографувалися з нейтральними спортсменами, і на одну з таких світлин потрапив наш гімнаст Олег Верняєв. Цим вони підкреслювали, що спорт може об'єднувати "нейтральних" і українських спортсменів", – додав спортсмен.

Російських скелетоністів відсторонили від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, на початку березня Гераскевич став четвертим на чемпіонаті світу-2025. Раніше Гераскевич повторив особистий рекорд на Євро-2025, посівши 10 місце.

Також скелетоніст став сьомим у загальному заліку Кубку світу та виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи.

війна Владислав Гераскевич Росія Скелетон МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

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