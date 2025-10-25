Гераскевич: Російські спортсмени є частиною пропаганди

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував спроби повернути росіян у міжнародні змагання в зимових видах спорту напередодні Олімпіади-2026.

Слова спортсмена наводить норвезький ресурс VG.

Також Гераскевич оцінив досвід літньої Олімпіади-2024, де нейтральні російські спортсмени були представлені в обмеженій кількості (32 учасники):

"Олімпіада-2024? Можливо, їх було не так багато, але ми бачили приклади спортсменів, які були пов’язані з військовими. А також ми бачили, як спортсменів використовувала кремлівська пропагандистська машина після Олімпіади. Окрім питання безпеки, багато з цих спортсменів не проходили тести на допінг протягом трьох років. Деякі з них беруть участь у тренувальних зборах на Кримському півострові, який є окупованою територією. Так було з бобслеєм ще цього літа.

Для мене незрозуміло, як спортсменів можна називати нейтральними, коли все це фінансується за російські гроші. Спортсмени є частиною пропаганди, яку розкручують. Спорт використовується, і для мене це божевілля, що це дозволено", – додав спортсмен.