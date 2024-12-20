ISU допустив російських і білоруських ковзанярів до кваліфікації Олімпіади-2026 у нейтральному статусі

Російські та білоруські спортсмени допущені до кваліфікації Олімпіади-2026 у нейтральному статусі.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Допуск наразі розповсюджується лише на кваліфікацію до Олімпіади у фігурному катанні, шорт-треку та ковзанярському спорті.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на Україну російських та білоруських спортсменів було відсторонено від усіх турнірів під егідою ISU.

Олімпіада-2026 відбудеться з 6 по 22 лютого у італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Раніше український фігурист Іван Шмуратко висловився з приводу повернення спортсменів з Росії та Білорусі до змагань під егідою ISU.