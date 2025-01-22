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Два світові рекорди та участь на трьох Олімпіадах: помер відомий японський спортсмен

Руслан Травкін — 22 січня 2025, 03:35
Два світові рекорди та участь на трьох Олімпіадах: помер відомий японський спортсмен

Пішов у засвіти 82-річний японець Кейічі Сузукі, який тричі (1964, 1968, 1972) представляв свою країну на Олімпійських іграх у ковзанярському спорті.

Про його смерть повідомив сайт МОК.

Найкращий результат він показав на Іграх-1964, коли фінішував 5-м у дисципліні 500 метрів.

Це була його улюблена дистанція. Кейічі 1 березня 1969 року подолав її за 39,2 секунди, що на той момент було світовим рекордом.

Згодом його було перевершено, але 7 березня 1970 року Сузукі пробіг за 38,71 секунди та знову став світовим рекордсменом.

Наразі найкращим показником в історії є 33,61 секунди, які продемонстрував росіянин Павло Куліжніков у березні 2019 року.

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