Перший фінал за 19 років: 57-річний Мільчев посів шосте місце на чемпіонаті світу зі стендової стрільби

Микола Дендак — 12 жовтня 2025, 17:30
57-річний український стрілець Микола Мільчев посів шосте місце у фіналі чемпіонату світу зі стендової стрільби (дисципліна – скіт).

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У вирішальному змаганні українець збив 15 тарілок, припустившись п'яти помилок. Зауважимо, що у кваліфікації його показник був значно кращим. Він збив 122 тарілки зі 125 (25+25+24+24+24).

Зауважимо, що у фіналі суперниками Мільчева були титуловані Вінсент Генкок, Азмі Мехельбою, Даніель Корчак, Еміль Петерсен та Якуб Томечеко.

Нагадаємо, Мільчев у 2000 році став переможцем Олімпійських ігор. Востаннє він виступав у фіналі ЧС ще в далекому 2006 році. До того ж, то був перший його фінал чемпіонату світу.

Нещодавно Микола Мільчев здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби, що проходив у французькому Шатору.

