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Алтухов: Робив усе, що міг, віддав усі сили

Руслан Травкін — 7 серпня, 20:02
Алтухов: Робив усе, що міг, віддав усі сили

Український веслувальник Павло Алтухов не зміг пройти у півфінал каное-одиночки на 1000 метрів на Олімпійських іграх-2024.

Спортсмен з України задоволений своїм виступом, хоч і дізнався про свою участь на Олімпіаді за місяць до старту. Про це Алтухов сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Коли дізнався про Олімпійські ігри, зібрали цілу команду людей, і я дуже хочу їм подякувати. Ми виконали великий пласт роботи за останні місяць-півтора та змогли набагато покращити наш результат. Але цього недостатньо, щоб змагатися з найсильнішими.

Звісно, не може бути легко, це ж Олімпійські ігри. Тут зібралися найкращі з найкращих.

Я щороку входжу у 5-10 найкращих гонщиків світу — це теж не можна списувати з рахунків. Робив усе, що міг, віддав усі сили.

Потрапляти на кожні наступні Олімпійські ігри стає цінніше та важче. У чомусь важче, у чомусь легше, але цінність щоразу більша. Звісно, радий, що я тут, насолоджуюся перебуванням у селищі, бачити наших людей", — сказав Алтухов.

Український спортсмен прибув на фініш четвертим. Представник Хмельниччинии показав час — 3:51.58 хвилин. Цього виявилося недостатньо, щоб потрапити у півфінал.

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