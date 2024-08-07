Алтухов: Робив усе, що міг, віддав усі сили

Український веслувальник Павло Алтухов не зміг пройти у півфінал каное-одиночки на 1000 метрів на Олімпійських іграх-2024.

Спортсмен з України задоволений своїм виступом, хоч і дізнався про свою участь на Олімпіаді за місяць до старту. Про це Алтухов сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Коли дізнався про Олімпійські ігри, зібрали цілу команду людей, і я дуже хочу їм подякувати. Ми виконали великий пласт роботи за останні місяць-півтора та змогли набагато покращити наш результат. Але цього недостатньо, щоб змагатися з найсильнішими.

Звісно, не може бути легко, це ж Олімпійські ігри. Тут зібралися найкращі з найкращих.

Потрапляти на кожні наступні Олімпійські ігри стає цінніше та важче. У чомусь важче, у чомусь легше, але цінність щоразу більша. Звісно, радий, що я тут, насолоджуюся перебуванням у селищі, бачити наших людей", — сказав Алтухов.