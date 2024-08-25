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Чемпіон Веслування

Терета виграла бронзу чемпіонату світу з веслування

Ігор Чернявський — 25 серпня, 16:10
Терета виграла бронзу чемпіонату світу з веслування
Instagram Валерії Терети

Українська веслувальниця Валерія Терета здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування.

23-річна українка припливла третьою в марафонській гонці на 5000 метрів. Перше місце посіла дворазова чемпіонка світу Марія Маільярд (Чилі), а срібло виборола німкеня Анніка Лоске.

Валерія вперше здобула медаль на світовій першості. До цього її головним досягненням у кар’єрі було золото Європейських ігор-2023 на дистанції 500 метрів, яке вона виграла разом із Людмилою Лузан.

До слова, Лузан виграла заплив на своїй коронній дистанції та стала 4-разовою чемпіонкою світу.

Веслування чемпіонат світу з веслування Валерія Терета

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