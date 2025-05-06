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У 97-річному віці помер чемпіон Олімпійських ігор 1948 року

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 12:33
У 97-річному віці помер чемпіон Олімпійських ігор 1948 року

На 98-му році життя помер Джузеппе Мойолі, який на Олімпійських іграх 1948 року здобув золоту медаль з академічного веслування.

Про це повідомляє Sport.quotidiano.net.

Він був найстаршим колишнім італійським спортсменом, який виграв золоту медаль на Іграх.

Джузеппе також брав участь в Олімпійських іграх 1952 та 1956 років, але там не здобував медалей.

На рахунку Мойолі також шість золотих нагород на чемпіонатах Європи різних років.

Раніше повідомлялося, що пішов з життя колишній пілот Формули-1 Йохен Масс

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