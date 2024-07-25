Бабак виборола золото чемпіонату Європи з веслувального марафону

Дві медалі чемпіонату Європи з веслувального марафону здобули українські спортсмени.

Людмила Бабак перемогла в каное-одиночці на дистанції 3,4 км, вона подолала дистанцію за 00:19:32.96. Другою з відставанням у 18 сек фінішувала Олена Циганкова. Бронзовою призеркою стала француженка Іселін Юет.

Зазначимо, що для Бабак — це восьма золота нагорода на континентальних першостях.

Чемпіонат Європи з веслувального марафону у Познані (Польща) буде тривати до 28 липня. Україну на турнірі представляють 25 веслувальників.

Напередодні збірна України з академічного веслування відмовилась від виступу в одиночному старті на Олімпійських іграх-2024.