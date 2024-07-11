Україна відмовилась від однієї ліцензії на Олімпійські ігри-2024

Збірна України з академічного веслування відмовилась від виступу в одиночному старті на Олімпійських іграх-2024.

Про це стало відомо, після того, як Національний олімпійський комітет оприлюднив склад української делегації на Ігри-2024.

Тренер української збірної Микола Чуприна у коментарі Суспільне Спорт аргументував відповідне рішення заміною у складі четвірки парної. Євгенія Довгодько замість одиночної дисципліни замінить Наталію Довгодько, яка має проблеми зі здоров'ям, у четвірці.

"Проблема полягає у тому, що виграна в Сегеді ліцензія — іменна. Тобто якщо ми хочемо когось замінити в одиночці, ми цього зробити не можемо. Або Євгенія Довгодько змагається, або ніхто. Основний клас, який ми відпрацьовували три роки і який може дуже гідно виступити на Олімпіаді, — це четвірка. Прагнемо, аби вона була максимально сильною та командною, а не чотири найсильніші одиночниці. І ми зараз бачимо, що ми цього досягли. Було ухвалене нелегке рішення. Нам відповіли, що ми можемо зробити заміну. І ми вирішили, тренерською радою і спортсменами, одностайно: Євгенія Довгодько для команди є кращою. Менше нервів, більше результату і вона стабільніше. І ми тоді поставили питання перед НОК України. Такі ситуації виникали й два місяці назад, і три. Бачили, що можна краще, але не чіпали, бо є спортивна етика, і питання про заміну не підіймали. Але коли побачили, що є різниця, питання вирішилося — зробили заміну. Наталія Довгодько піде запасною, бо може виникнути будь-яка ситуація, але з'явилася нова одиниця — Євгенія Довгодько", — сказав Чуприна.

Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024.