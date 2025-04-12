Мою родину вбили і замінили клонами: легенда UFC шокував фанатів дикими заявами в соцмережах

Фанати бойових мистецтв у шоці після серії тривожних публікацій легендарного бійця UFC Бі Джей Пенна.

Колишній чемпіон, член Залу слави UFC, заявив у соцмережах, що його матір і братів нібито "вбили та замінили двійниками". Ці заяви викликали масову хвилю занепокоєння за психічне здоров’я спортсмена.

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46-річний Пенн, який завершив кар'єру у 2019 році після тривалої серії поразок, останніми днями активно публікує тривожні дописи у своїх соціальних мережах.

Він звертався до поліції Гіло, Гаваї, з проханням розслідувати "вбивства" його рідних – матері Лоррейн Шин і братів Джей Ді, Рейгана та Калані Мамазука.

"Поліція Гіло, мені потрібна ваша допомога. Мою маму, моїх братів… вбили. Будь ласка, розслідуйте це", – написав Пенн.

У подальших постах BJ заявляв, що ті, хто перебуває в його будинку, – "самозванці", які нібито намагаються вкрасти все, що належало його родині. Він навіть публікував порівняльні фото свого брата, вказуючи на "відмінності" в рисах обличчя, намагаючись довести, що людина на фото – не той, за кого себе видає.

"Якщо я завдам їм шкоди – сяду у в'язницю. Якщо вони зашкодять мені – їм усе зійде з рук".

Бі Джей звертався по допомогу до колишніх товаришів по тренуваннях і представників ММА-спільноти. Деякі з них, зокрема ветеран бойових мистецтв Дін Лістер, намагалися встановити контакт і підтримати Пенна, закликаючи його повернутись до тренувань.

Нагадаємо, Бі Джей Пенн – один із найяскравіших бійців UFC початку 2000-х, чемпіон у двох вагових категоріях, легенда спорту.

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