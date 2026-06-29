Жіноча збірна України з регбі-7 виграла чемпіонство Європи у дивізіоні Trophy та відібралася в елітний дивізіон

Жіноча збірна України з регбі-7 стала чемпіонкою Європи у дивізіоні Trophy, що дозволить їй виступати в елітному дивізіоні Championship з наступного сезону.

Після успішного першого туру змагань "синьо-жовті" підходили до наступної стадії турніру у статусі фавориток. Тоді, нагадаємо, збірна України обіграла у фіналі Італію, а до цього здобула перемогу в усіх п'яти матчах.

У другому турі, який проходив в молдовському Кишиневі, наша збірна вийшла з першого місця з групи, завдяки чому дійшла до плейоф, де оформила розгром Австрії (31:0) в 1/4 фіналу. У півфіналі українські регбістки в запеклій боротьбі вирвали звитягу у господарок турніру Молдови (15:14).

У фіналі на нашу команду чекала збірна Італії, з якою українки упоралися (10:5). У підсумку "синьо-жовті" посіли перше місце в загальному заліку та здобули право на підвищення у класі.

Зауважимо, що напередодні чоловіча збірна України з регбі-7 завоювала срібні медалі на міжнародному турнірі Costa Blanca Rugby Sevens, який проходив в іспанському місті Бенідормі.

Додамо, що регбі-7 буде представлене у програмі IV Європейських ігор, які пройдуть у Стамбулі з 16 до 27 червня 2027 року, а також на літніх Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, що відбудуться у 2028 році.

Також зазначимо, що регбі-7 – це різновид класичного регбі, де на полі грають дві команди по 7 людей замість 15. Через зменшену кількість гравців матч триває всього 14 хвилин (два тайми по 7 хвилин).