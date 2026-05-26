Збірна України з регбі-7 здобула срібло на міжнародному турнірі в Іспанії

Чоловіча збірна України з регбі-7 завоювала срібні медалі на міжнародному турнірі Costa Blanca Rugby Sevens, який проходив в іспанському місті Бенідормі.

Про це повідомила Федерація регбі України.

"Синьо-жовті" розпочали турнірний шлях з групового етапу, де перемогли США та Фінляндію, а в одному поєдинку зазнали поразки від Франції.

На стадії плейоф українці обіграли Китай (21:17), а згодом здобули вольову перемогу над PYRENEES-7s (21:19), взявши реванш за поразку на груповій стадії.

У фінальному поєдинку збірна України поступилася команді Португалії 5:22 та здобула срібні нагороди турніру.

Зазначимо, що Україна взяла участь у турнірі в межах навчально-тренувального збору та підготовки до майбутнього чемпіонату Європи.

Регбі-7 буде представлене у програмі IV Європейських ігор, які пройдуть у Стамбулі з 16 до 27 червня 2027 року, а також на літніх Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, що відбудуться у 2028 році.