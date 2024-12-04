Чоловічу та жіночу збірну України з хокею на траві відсторонили від міжнародних змагань

Чоловіча та жіноча збірна з хокею на траві отримала дискваліфікацію на 2025 рік від Європейська федерація з хокею на траві.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Причиною відсторонення України стали борги, які має українська федерація перед європейською. Борг складає 32 тисячі євро. Таку суму не було сплачено у період з 2022 до 2024 року.

Зазначимо, що до листопада цього року лише дві країни були відсторонені від міжнародних змагань – Росія та Білорусь. На них наклали санкції через повномасштабну війну проти України.

Суспільне зазначає, що окрім європейської федерації звинувачення у бік Федерації хокею на траві мають спортсменки та тренери жіночої збірної.

"Ми не володіли дуже довго цією інформацією. Федерація відкрито та чесно не звітувала ніде і ні перед ким. Нас обікрали", – сказала Євгенія Мороз, гравчиня збірної.

Загальний борг, згідно з листом, який надіслала Європейська федерація з хокею на траві, виник внаслідок 23 пунктів заборгованості української федерації. Основна частина – внески за участі у змаганнях збірними всіх вікових категорій.

Євген Бондаренко та Світлана Макаєва, тренери жіночої команди, будуть розбиратися з українською федерацією. Фахівець зареєстрував у правоохоронних органах заяву про фінансовий злочин з боку федерації.

Тренер збірної України з хокею на траві Сергій Качинський розповів, що борги тягнуться впродовж кількох років. Він говорив, що вони разом із президентом організації Сергієм Донцовим хотіли вирішити це питання це до рішення Європейської федерації щодо відсторонення збірних.

" Там глибоке питання: у федерації є борги, які тягнуться кілька років. Це не поточні борги: те, що каже преса та соцмережі про внески – це лише частина боргу. Він достатньо великий, складає 32 тисячі. Наскільки мені відомо, він був ще більший, але президент частину погасив своїми коштами", – сказав Качинський.

Відсторонення у 2025 році стосуватиметься всіх збірних України – від дорослої до юнацької. Ба більше: Україні загрожує пониження у найнижчий дивізіон відбору – саме через неучасть у наступному розіграші чемпіонату Європи.

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Президент Української федерації каже, що таке сталося через розкол у середині організації.

"Відсторонення збірних — це залаштункові ігри нашої опозиції. Це все, що я можу сказати. Борг складався роками, він десятиріччями переходив від одного президента до іншого. Коли мене обрали у 2021 році, то була утворена федерація, бо раніше її не було, були люди, які заміняли федерацію", – сказав Донцов.

Якщо борги будуть сплачені, то дискваліфікацію "синьо-жовтих" мають відмінити.