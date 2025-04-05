🥉Україна здобула бронзу на чемпіонаті Європи зі сквошу

Україна здобула бронзову нагороду на командному чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків, який проходив у місті Марса (Мальта).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українці без проблем здолали суперників з Хорватії та Литви з рахунком 4:0, та вийшли у півфінал. Там команда поступилася збірній Португалії, яка у підсумку виграла ЧЄ.

Тож на Україну чекав бронзовий фінал проти Люксембургу. У матчі за третє місце українці не залишили шансів суперникам та здолали їх з результатом 4:0.

Сквош – це ракетковий спорт, у якому два (або четверо у парному розряді) гравці по черзі б'ють м'яч об стіну у закритому корті. Сет триває до 11 очок. Якщо рахунок 10:10, гра продовжується, поки один із гравців не виграє з перевагою у 2 очки.

Зазначимо, що цей вид спорту входить до Олімпійської програми Ігор-2028.

Нагадаємо, напередодні українка Аліна Бушма стала переможницею турніру St James Open 2025 зі сквошу. Подія відбулася в місті Спрінгфілд, США.