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Щербаков з перемоги стартував на ЧЄ-2026 зі сквошу, Панов і Сивопляс вилетіли

Олег Дідух — 19 серпня 2026, 18:56
Щербаков з перемоги стартував на ЧЄ-2026 зі сквошу, Панов і Сивопляс вилетіли
Федерація сквошу України

Три представники України стартували на ESF European Individual Closed Squash Championship 2026, індивідуальному чемпіонаті Європи 2026 року зі сквошу, який триватиме до 22 серпня в Будапешті.

Дмитро Щербаков у 1/32 фіналу здобув перемогу над представником Словенії Жаном Бомбеком – 11:1, 11:5, 11:3. Інший представник України, Нікіта Панов, програв Давіду Маєру з Ліхтенштейну з рахунком 1:11, 6:11, 5:11.

У жінок Вікторія Сивопляс зазнала поразки від норвежки Камілли Хенді з рахунком 4:11, 7:11, 11:2, 11:5, 10:12.

Ще одна представниця України на чемпіонаті Європи-2026, Аліна Бушма, отримала статус 3/4 сіяної та стартуватиме з 1/16 фіналу. Її суперницею буде Хлоя Кальво. Щербаков у 1/16 фіналу зустрінеться із англійцем Віллом Солтером.

Нагадаємо, минулого року Україна здобула бронзову нагороду на командному чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків.

Сквош

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