Бушма пробилася до півфіналу ЧЄ-2026 зі сквошу

Українська спортсменка Аліна Бушма стала півфіналісткою ESF European Individual Closed Squash Championship 2026, індивідуального чемпіонату Європи 2026 року зі сквошу.

У чвертьфіналі вона здобула вольову перемогу над представницею Норвегії Мадалейн Хюлланд – 7:11, 11:6, 11:4, 11:5.

У півфіналі українка зіграє проти Тінне Гіліс із Бельгії. Цей поєдинок відбудеться у п'ятницю, 21 серпня.

Нагадаємо, Бушма на чемпіонаті Європи-2026 отримала статус 3/4 сіяної та стартувала з 1/16 фіналу. Там вона ще у середу, 19 серпня, обіграла норвежку Хлою Кальво з рахунком 11:3, 11:4, 11:2. У четвер, 20 серпня, у 1/8 фіналу Бушма виявилася сильнішою за німкеню Майю Вайсхар із рахунком 11:6,11:4, 11:1.

Чемпіонат Європи-2026 проходить з 19 до 22 серпня у столиці Угорщини, Будапешті.