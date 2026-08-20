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Бушма вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2026 зі сквошу

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 13:28
Бушма вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2026 зі сквошу
Аліна Бушма
Федерація сквошу України

Представниця України Аліна Бушма пробилася до чвертьфіналу ESF European Individual Closed Squash Championship 2026, індивідуального чемпіонату Європи 2026 року зі сквошу. Українка отримала статус 3/4 сіяної та стартувала з 1/16 фіналу.

Там вона ще у середу, 19 серпня, обіграла норвежку Хлою Кальво з рахунком 11:3, 11:4, 11:2. У четвер, 20 серпня, у 1/8 фіналу Бушма виявилася сильнішою за німкеню Майю Вайсхар із рахунком 11:6,11:4, 11:1.

У чвертьфіналі суперницею Бушми буде ще одна представниця Норвегії Маделейн Хюлланд. Цей матч відбудеться у четвер, 21 серпня.

Інший представник України, Дмитро Щербаков, який напередодні стартував із перемог над словенцем Жаном Бомбеком і англійцем Віллом Солтером, 20 серпня в 1/8 фіналу програв швейцарцеві Ніколя Мюллеру – 4:11, 4:11, 7:11.

Чемпіонат європи-2026 проходить з 19 до 22 серпня у столиці Угорщини, Будапешті.

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