Бушма вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2026 зі сквошу

Представниця України Аліна Бушма пробилася до чвертьфіналу ESF European Individual Closed Squash Championship 2026, індивідуального чемпіонату Європи 2026 року зі сквошу. Українка отримала статус 3/4 сіяної та стартувала з 1/16 фіналу.

Там вона ще у середу, 19 серпня, обіграла норвежку Хлою Кальво з рахунком 11:3, 11:4, 11:2. У четвер, 20 серпня, у 1/8 фіналу Бушма виявилася сильнішою за німкеню Майю Вайсхар із рахунком 11:6,11:4, 11:1.

У чвертьфіналі суперницею Бушми буде ще одна представниця Норвегії Маделейн Хюлланд. Цей матч відбудеться у четвер, 21 серпня.

Інший представник України, Дмитро Щербаков, який напередодні стартував із перемог над словенцем Жаном Бомбеком і англійцем Віллом Солтером, 20 серпня в 1/8 фіналу програв швейцарцеві Ніколя Мюллеру – 4:11, 4:11, 7:11.

Чемпіонат європи-2026 проходить з 19 до 22 серпня у столиці Угорщини, Будапешті.