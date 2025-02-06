Збірна України з армрестлінгу здобула 11 медалей на Кубку світу в Ташкенті
Федерація армреслінгу України
З 31 січня 2025 року в Ташкенті (Узбекистан), проходив Кубок світу з армреслінгу. Представники збірної України здобули 11 медалей.
Про це повідомляє Федерація армреслінгу України.
В активі представників України 2 золоті, 6 срібних та 3 бронзові нагороди. В категорії "дорослі" українці посіли третє загальнокомандне місце.
Золоті медалі здобули
- Павло Ус (пара-спортсмени);
- Вадим Красов (вікова 60+);
Срібні медалі здобули:
- Ліна Деменко (80 кг, ліва рука, дорослі);
- Вадим Стецюк (100 кг, ліва рука, дорослі);
- Олег Михайленко (110+кг ліва рука, дорослі);
- Олег Михайленко (абсолютна, права, дорослі);
- Артем Письмак (вікова 40+);
- Артем Письмак (вікова 40+).
Бронзові медалі здобули:
- Ліна Деменко (80 кг, права рука, дорослі);
- Руслана Симоненко (90+кг, права рука, дорослі);
- Андрій Дендеберя (юніори).
Нагадаємо, влітку 2024-го титулований український армрестлер Олег Жох вдесяте став чемпіоном світу серед дорослих у змаганнях на ліву руку.