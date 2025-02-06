Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Збірна України з армрестлінгу здобула 11 медалей на Кубку світу в Ташкенті

Микола Дендак — 6 лютого 2025, 12:36
Збірна України з армрестлінгу здобула 11 медалей на Кубку світу в Ташкенті
Федерація армреслінгу України

З 31 січня 2025 року в Ташкенті (Узбекистан), проходив Кубок світу з армреслінгу. Представники збірної України здобули 11 медалей.

Про це повідомляє Федерація армреслінгу України.

В активі представників України 2 золоті, 6 срібних та 3 бронзові нагороди. В категорії "дорослі" українці посіли третє загальнокомандне місце.

Золоті медалі здобули

  • Павло Ус (пара-спортсмени);
  • Вадим Красов (вікова 60+);

Срібні медалі здобули:

  • Ліна Деменко (80 кг, ліва рука, дорослі);
  • Вадим Стецюк (100 кг, ліва рука, дорослі);
  • Олег Михайленко (110+кг ліва рука, дорослі);
  • Олег Михайленко (абсолютна, права, дорослі);
  • Артем Письмак (вікова 40+);
  • Артем Письмак (вікова 40+).

Бронзові медалі здобули:

  • Ліна Деменко (80 кг, права рука, дорослі);
  • Руслана Симоненко (90+кг, права рука, дорослі);
  • Андрій Дендеберя (юніори).

Нагадаємо, влітку 2024-го титулований український армрестлер Олег Жох вдесяте став чемпіоном світу серед дорослих у змаганнях на ліву руку.

золота медаль кубок світу срібна медаль армрестлінг

армрестлінг

Жох вдесяте став чемпіоном світу з армреслінгу серед дорослих
Українець став чемпіоном світу з армреслінгу
64 медалі: результати виступу України на чемпіонаті Європи з армрестлінгу

Останні новини