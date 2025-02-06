Збірна України з армрестлінгу здобула 11 медалей на Кубку світу в Ташкенті

З 31 січня 2025 року в Ташкенті (Узбекистан), проходив Кубок світу з армреслінгу. Представники збірної України здобули 11 медалей.

Про це повідомляє Федерація армреслінгу України.

В активі представників України 2 золоті, 6 срібних та 3 бронзові нагороди. В категорії "дорослі" українці посіли третє загальнокомандне місце.

Золоті медалі здобули

Павло Ус (пара-спортсмени);

Вадим Красов (вікова 60+);

Срібні медалі здобули:

Ліна Деменко (80 кг, ліва рука , дорослі);

, дорослі); Вадим Стецюк (100 кг, ліва рука, дорослі);

Олег Михайленко (110+кг ліва рука, дорослі);

Олег Михайленко (абсолютна, права, дорослі);

Артем Письмак (вікова 40+);

Артем Письмак (вікова 40+).

Бронзові медалі здобули:

Ліна Деменко (80 кг, права рука, дорослі);

Руслана Симоненко (90+кг, права рука, дорослі);

Андрій Дендеберя (юніори).

Нагадаємо, влітку 2024-го титулований український армрестлер Олег Жох вдесяте став чемпіоном світу серед дорослих у змаганнях на ліву руку.