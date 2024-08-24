Жох вдесяте став чемпіоном світу з армреслінгу серед дорослих

Титулований український армрестлер Олег Жох став чемпіоном світу серед дорослих у змаганнях на ліву руку.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

У фінальному змаганні він зійшовся зі спортсменом із Казахстану, та зміг вибороти свій ювілейний, десятий титул чемпіона світу з армреслінгу на ліву руку. Цим він повернувся на вершину, адже у 2022 році він став лише віцечемпіоном у даній дисципліні.

Зазначимо, що восени 2018 року Олег потрапив у жахливу ДТП, де загинув чемпіон світу та Європи з армреслінгу Андрій Пушкар. Сам Жох зазнав перелому лівої руки у двох місцях, травми голови та легенів. Після того він деякий час пробув у комі. У тій аварії також загинув його батько — Сергій Жох.

Після аварії, Олегу довелося заново вчитися ходити та орієнтуватися у просторі через пошкодження мозку. Довгий час не міг згадати деякі обставини, через які опинився у лікарні, бо мав проблеми із короткочасною пам'яттю.

Варто додати, що у 2023 році українець став чемпіоном Європи з армреслінгу