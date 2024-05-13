64 медалі: результати виступу України на чемпіонаті Європи з армрестлінгу

64 медалі виборола збірна України з армрестлінгу на чемпіонаті Європи (дорослі, молодь, юніори) у словацькій Братиславі.

Про це повідомляє національне міністерство молоді та спорту.

Україну представляли 90 рукоборців.

Всього в змаганнях взяли участь 1100 спортсменів з 29 країн.

Медальні здобутки України

Юніори до 15 років: 21 медаль (5 золота, 6 срібла, 10 бронз).

Юніори до 18 років: 18 медалей (4 золота, 8 срібла, 6 бронз).

Молодь до 23 років: 13 медалей (3 золтих, 3 срібних, 7 бронзових медалей).

Дорослі: 12 медалей (1 золота, 1 срібна, 10 бронзових нагород.

Нагадаємо, легендарний український спортсмен виграв чемпіонат Європи з армрестлінгу.

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