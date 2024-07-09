Українець став чемпіоном світу з армреслінгу

Українець Олег Петренко здобув титул чемпіона світу з армреслінгу серед професіоналів на турнірі ліги "East VS West №13" в Стамбулі (Туреччина).

Про успіх уродженця Тернополя повідомили на сторінці обласної державної адміністрації.

Петренко здолав вірменина Давида Дадикяна з рахунком 4:0 у титульному поєдинку в категорії 105 кг (Light Heavyweight, права рука).

Нагадаємо, у травні цього року українські спортсмени вибороли 64 медалі на чемпіонаті Європи з армреслінгу.