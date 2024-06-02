Україна переграла Грецію в другому матчі чемпіонату Європи з мініфутболу

Збірна України з мініфутболу здобула перемогу над Грецією в другому матчі чемпіонату Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі був забитий на 7 хвилині. Ігор Тихненко підсік м'яч головою після вкидання з-за бокової у виконанні Миколи Кодацького.

Чемпіонат Європи з мініфутболу

Груповий етап, група В

Другий тур, 2 червня

Україна — Греція 1:0 (1:0)

Нагадаємо, збірна України потрапила в групу В. У першому матчі "синьо-жовті" зуміли впевнено переграли Англію (5:2). Після двох зіграних турів українці лідирують у квартеті з 6 очками.

Турнірна таблиця

3 червня Україна зустрінеться зі збірної Казахстану. Початок — о 20:30 за київським часом.