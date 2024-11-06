Збірна України посіла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу з джиу-джитсу серед кадетів, юніорів та молоді

Збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу з джиу-джитсу серед кадетів, юніорів та молоді на грецькому острові Крит. Українська команда посіла друге загальнокомандне місце, здобувши 52 медалі: 16 золотих, 18 срібних і 18 бронзових.

Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

Чемпіони та призери

Золото: Людмила Цалай (неваза, неваза ноугі, U18, до 63 кг), Валерія Нешкова (неваза, U18, до 70 кг), Софія Шомко (неваза, U16, до 63 кг), Діана Скрипнюк (неваза, неваза ноугі, U21, 70+ кг), Давид Шпичак (файтинг, U16, до 44 кг), Марія Полторак (неваза ноугі, U16, до 57 кг), Дмитро Шевченко (неваза ноугі, U16, до 77 кг), Сулейман Мамутов (неваза ноугі, U21, до 77 кг), Анна Торконяк (неваза ноугі, U18, до 57 кг), Артем Коваль (неваза ноугі, U18, до 48 кг), Михайло Смолінський (неваза ноугі, U18, до 85 кг), Олена Балюк (неваза ноугі, U18, до 52 кг), Вікторія Ісаєва (неваза ноугі, U21, до 52 кг), Анастасія Приліпко (неваза ноугі, U21, до 48 кг).

Срібло: Дар'я Миронова (неваза, U18, до 57 кг), Сулейман Мамутов (неваза, U21 до 77 кг), Іван Шкабрій (неваза, неваза ноугі, U21, до 85 кг), Олександр Чебанов (неваза, неваза ноугі, U16, до 52 кг), Ніколіна Мартинюк Ніколіна (неваза, U16, до 40 кг), Марія Токмакова (неваза, U16, до 63 кг), Тимофій Безуглий (неваза, неваза ноугі, U16, до 77 кг), Анастасія Борейчук (неваза, неваза ноугі, U21, до 57 кг), Євгенія Жупанин (неваза ноугі, U16, до 48 кг), Марія Токмакова (неваза ноугі, U16, до 63 кг), Олексій Юхнов (неваза ноугі, U16, до 69 кг), Вадим Коржак (неваза ноугі, U18, до 48 кг), Ельдар Луцюк (неваза ноугі, U18, до 52 кг), Діана Ломей (неваза ноугі, U21, до 52 кг).

Бронза: Анна Торконяк (неваза, U18, до 57 кг), Олена Балюк (неваза, U18, до 52 кг), Анастасія Приліпко (файтинг, U21, до 48 кг), Єлизавета Кондратович (неваза, U16, до 48 кг), Марк Недвига (неваза, неваза ноугі, U16, до 48 кг), Марія Полторак (неваза, U16, до 57 кг), Олександра Яковенко (неваза, U21, до 52 кг), Матвій Арцімович (неваза, неваза ноугі, U18, до 69 кг), Ігор Піскорський (неваза, U18, до 77 кг), Михайло Смолінський (неваза, U18, до 85 кг), Дар'я Миронова (файтинг, U18, до 57 кг), Софія Шомко (неваза ноугі, U16, до 63 кг), Данило Чекирда (неваза ноугі, U16, до 62 кг), Іван Вітенко (неваза ноугі, U21, до 62 кг), Денис Одіжинський (неваза ноугі, U21, до 69 кг), Артем Новіков (неваза ноугі, U18, до 85 кг).